В России есть группа, которая называет себя «Оккупай-педофиляй». Ее лидер — неонацист Максим Марцинкевич или Тесак. Члены этой группы используют несовершеннолетних юношей, которые вовлекают взрослых мужчин в сексуальные отношения. Когда это удается, на сцене появляется Максим, обычно с голым торсом. Он перед камерой допрашивает свою жертву, а затем выливает ей на голову бутылку мочи.

В YouTube можно найти десятки подобных роликов. В одном из них Максим говорит: «Здравствуйте, мои дорогие юные любители экстремизма. Я, как всегда, без майки. Почему? Потому что я очень бедный. Все деньги я трачу на гормоны роста, на анаболики... Чтобы хорошо выглядеть». Во время своих допросов он самым подробным образом расспрашивает, кто обычно сверху, кто снизу и кто сосет чью «пипиську».

В Пскове один молодой человек, став жертвой Тесака, пожаловался в полицию. В ответ Тесак со своей бандой опубликовали объявление, в котором пообещали за его голову 15000 рублей ($450). Перепуганный юноша рассказал обо всем матери, прося о помощи. Мать ответила, что ее не волнует его сексуальная ориентация и выгнала сына в полицию, писать заявление.

То же самое произошло с молодым человеком в Перми: он рассказал обо всем матери, и она тут же от него отказалась.

В мае в Волгограде несколько молодых людей сидели и пили пиво. Позднее новости сообщили (http://cripo.info/?sect_id=10&aid=155108), что «в ходе беседы выяснилось, что их 23-летний товарищ является гомоексуалистом, что привело остальных членов компании в негодование». Сначала они принялись его избивать. Затем они раздели его и начали засовывать пивные бутылки в задний проход. Две вошли полностью, третья — только частично. К этому моменту молодой человек был без сознания, и тогда приятели подсунули под него картон и попытались поджечь. Это им не удалось, и они ушли, но вскоре им пришло в голову, что он может дать на них показания. Тогда «один из парней взял булыжник, весом примерно 20 килограмм, и восемь раз кинул его на голову потерпевшего». Скорбящие друзья убитого прокомментировали случившееся в интернете. Один из них написал, что «никаких признаков гомосексуализма у него не было».

Это зимой моему другу Андрею, гомосексуалу, поставили диагноз СПИД. К этому моменту он весил 105 фунтов (меньше 48 килограмм) и терял зрение. Он 5 месяцев пролежал в больнице, вместе с героиновыми наркоманами и зэками — людьми, составляющими большую часть больных СПИДом в России. Его московские друзья — модная, прогрессивная тусовка — создали в «Фейсбуке» закрытую группу и стали собирать деньги на его лечение и составлять расписание посещений — чтобы он никогда не оставался один. «А я боялся, что они меня осудят, — признается он. — Я до сих пор в шоке от того, что у меня такие невероятные друзья».

Сейчас Андрей выписался из больницы и принимает лекарства, которые восстанавливают его здоровье, но дают ужасные побочные эффекты на суставах. «Я не знаю, рассказывать ли людям», — говорит он, имея в виду свой диагноз. Скорость распространения СПИДа в России — одна из самых высоких в мире, но, по словам Андрея, «о болезни почти ничего невозможно узнать. Все только шопотом говорят. Даже врачи».

В феврале, когда в Думе прошел закон о гей-пропаганде, популярный журнал «Афиша» вышел с радужным флагом на обложке. Внутри были опубликованы истории и портреты 30 московских геев и лесбиянок. Среди них были адвокаты, предприниматели, медсестры, программисты, даже сварщик по имени «Сергей Иванов» — российский аналог «Джона Смита». Они рассказывали о своих каминг-аутах — теперь в Москве это слово используют, когда говорят о моменте искренности.

Одним из героев материала был Александр Смирнов, сотрудник пресс-службы мэрии Москвы. «Я ведь ото всех скрываю, что гей, — признался он в интервью «Афише». — Если кто-то на работе отпускает шуточки про пидорасов — глупо улыбаюсь». Он решил, что больше не будет молчать, услышав, как Путин и Медведев хвастают тем, что в России нет дискриминации по отношению к геям. Он сказал «Афише», что когда материал выйдет, его «попросят тихо написать заявление». Это произошло через несколько дней после появления журнала.

Прошлой осенью, незадолго до моего отъезда из Москвы, Саша — моя знакомая, одинокая женщина сорока лет, без детей — предложила Борису — шумному молодому гею, совладельцу нескольких ресторанов и баров, в которых мы часто сидели, — стать отцом ее ребенка, посколько они оба принадлежат к одному кругу старой московской интеллигенции. Он согласился. Они этого не скрывали, да и окружающие не имели ничего против их неортодоксального несожительства.

18 июня у них родилась дочь Елена. «Я невероятно, невероятно, невероятно благодарна и рада нашему папе Борису», — написала Саша в “Фейсбуке”. Прилагавшаяся фотография собрала больше 1000 лайков и сотни восхищенных комментариев. Я никогда не видела, чтобы в этом кругу с таким нетерпением ждали рождения ребенка.

Елена родилась в тот самый день, когда Дума приняла закон, запрещающий иностранным гомосексуальным парам усыновлять российских детей, и за неделю до того, как Путин подписал закон о запрете пропаганды гомосексуализма. Тем не менее, никто не обратил внимания на связь между ее рождением и законодательной инициативой, запрещающей называть отношения Саши и Бориса нормальными. Люди поздравляли Елену с рождением, потому что всем нравится Саша, всем нравится Борис, и все в Москве любят детей.

Борис не хотел, чтобы я рассказывала эту историю. Он согласился, только когда я пообещала, что не назову их настоящие имена. Я возразила, что Борис вместе со своим бойфрендом сфотографировался для гей-номера «Афиши», и там оба подписаны реальными именами. Борис объяснил, что это было за четыре месяца до принятия закона. С тех пор «тут все озверели».