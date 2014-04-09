比赛继续进行，McLaurin走到场边，捂着自己的胃，跪倒在边线上，然后像例行公事一样，呕吐了。几分钟后，他回到场上。重庆队推进到离端区只有3码的地方，而比赛时间只剩不到一分钟了。Eric在往回跑时被换上场，接过McLaurin传给他的球，朝着统儿帮他在对方防线上撕开的缺口冲了过去，并越过了端线。

重庆队沸腾了。码头工队在终场前不到一分钟的时间以14-12领先了。在最后的比赛时间里，Seven被换上场担任四分卫。”开始，爬!”这是他很久以来第一次喊出开球口号。接着，他被撞倒在地，腿一瘸一拐的下来了。Seven的赛季就这样结束了。十几秒之后，比赛也结束了。

赛后两队列队握手，然后码头工队的球员们轮流跟川渝碗合影。队员们相互摸头，拍着彼此的屁股。“这场比赛改变了我的人生。” 阿康在他的第一次获胜感言中说道。“这场比赛让我更加自信。现在我知道如果在人生中碰到了一些困难，我应该坚持顶住压力，并能够做得更好。”

队员们告诉我，美式橄榄球比其他任何一项运动都更仰赖于团队合作。足球篮球当然也需要配合，但这些运动更看重球星的作用。“阿根廷队有马拉多纳，他是最厉害的。”小胖说。“如果他们没有马拉多纳，那只能算是支一般的球队了……而美式橄榄球不一样；光靠一个人可不行。”

历史学家和社会学家一直在研究为什么美式橄榄球在二战之后会超越棒球，成为美国第一大竞技体育。在众多理论当中，有一个理论认为当时人们的社会联系弱化，而恰恰美式橄榄球突出的正是团队配合与协作。现在中国正逐渐走向其“独打保龄球”的时刻：政府公信力下降，而人们也觉得自私自利更多的取代了共产主义社会的精神。虽说共产主义革命所倡导的团结一致并非最理想的，但有些中国人很怀念那段时光。尽管他们现在享受着1979年后改革开放带来的好处，但依然厌恶改革后开始的市场崇拜、贪腐横行的时代。国家级新闻中专门有一类，是关于路人有难无人帮忙的报道。这更让人觉得中国丢失了其集体主义的灵魂。而年轻人一方面希望与众不同，另一方面也渴求团队赋予的归属感。如果有什么区别的话，这两种情绪只会让彼此更加强烈。

而对于码头工队的球员们来说，美式橄榄球是最好的巩固社交关系的手段。除了一起训练打比赛之外，他们还一同聚餐，看电影，远足和游泳。“我把他们当成我的哥哥们。”峰峰说。跟大多数队员，还有大多数35岁以下的中国人一样，他是独生子女。

时光飞逝，赛季一晃而过。在场外，队员们——用峰峰的话说——始终坚持前进。Marco的韩国餐馆开张了。飞哥和他妻子搬出来自己住了，不过还是拿了父母的钱。康师傅、Alien和Weezy都被国外学校录取了，准备春季入学。而小胖买了一个新的SWAT特警队人偶。

而终于，他们美式橄榄球也打得像模像样了。11月份，码头工队远赴香港，以32-0的比分大胜战鹰队。12月份，他们再次战胜了宿敌成都队，这场比赛连McLaurin都认为值得称道。他们取胜不是依靠神奇的奔跑或是幸运女神的眷顾，而是在敌阵中发现漏洞，擒杀对手，完成传球，像一支团队一样作战。而那场比赛也将DOCKERS队送上了冠军赛的舞台。

如果你想找在电影中扮演反派的邪恶中国美式橄榄球队，那找上海勇士队再适合不过了。他们身材魁梧，长相陌生（几乎有半支队伍是非华裔），而在那个赛季，他们将对手一个接一个的吞掉。因此有一天吃自助寿司的时候，McLaurin说“我们会赢”时，我非常惊讶。不是“我觉得我们有机会赢”，而是“我们会赢”。

进入新的一年之后，码头工队的把训练频率提升为每周三次。这一次，没有人反对。McLaurin录下了上海队的比赛录像，给球员们指出勇士队的弱点。

球队抵达上海后选择了一家廉价酒店，就是那种门缝下会被人塞进招嫖卡片的酒店，并且在市中心的一家体育酒吧里集合。Eric发表了一个简短的动员讲话，随后Soso把一首中国童谣改成了黄色版：“丢，丢，丢肥皂 / 快点快点抱住他 / 干爆他的菊花。”在回酒店的出租车上，我问教练Marcus他怎么预测即将到来的冠军赛。“很美妙。”他说。“必须的。任何事物第一次发生的时候，都会很美妙。”

冠军赛当天，上海卢湾体育场看台上空无一人——并不是因为没有观众来观赛，而是场馆负责人要加收11,000元开放看台的费用。“有需要了尽管在场边解决。”纽约人Frank Schipani说。他是勇士队的主教练。观众们只好选择站在围栏边上。

重庆队开局不错：第一次防守时就打出一个截断，随后很快的达阵得分。前一晚外出喝酒晚归的美国四分卫Patrick，把球传给了在端区右后方的McLaurin。赢得两分转换分后，重庆队8-0领先。

随后，上海队以一次远袭达阵作为有力回应。双方很快意识到这是场势均力敌的较量，而这也是我在中国见过的最激烈，最粗野的比赛。冲撞看起来很痛；比赛中不仅有打架，还把一名球员驱逐出场了。依靠统儿的顽强阻拦，重庆队得以一次次的向前推进。上海队训练有素，而他们的四分卫速度很快，并帮助球队在第四节取得了8分的领先。

但在终场前几分钟的时候，重庆队爆发了。先是Patrick一记传球，看似距离不够，但还是被接球手拿到，并完成了达阵。“我们现在采取正确的战术，就能拿下比赛。”McLaurin说。两队此时平分了。一分钟后，球打在上海队接球手的手臂上，Fitz抓住机会夺过皮球，完成了攻防转换。“我爱死你了，宝贝！”峰峰边喊边跳到了Fitz身上。几次进攻之后，重庆队又一个远角长传得手，拿下了比赛：重庆队24分，上海队16分。

夺得总冠军之后的庆祝与此前获胜后的庆祝别无二致，但又完全不同。当地一家电视台采访McLaurin的时候，他的手臂几乎不能动，因为在一次强力冲撞中他的肩关节脱臼了。一个小男孩跑来找他要签名。码头工队的队员们唱起了“We Are the Champions（我们是斗士）.”

我找到Marco时，他正在换运动服，静静享受着。“我的孩子长大了。”他说，回忆起最开始练习的经历。Weezy借用Drake的歌词来发表夺冠感言。“ ‘We started from the bottom, now we here（出身底层，而我们如今在这儿）,’ 对不对？”他说。“ ‘Started from the bottom, now my whole team fucking here.’ （我出身底层，现在一整个队都在这儿了）”在去机场的路上，队员们畅想着把他们的故事拍成电影的话，该找谁演自己。小胖选了香港影星吴彦祖。Marco呢？释小龙。那小胖的妻子阳阳呢？“桑德拉·布洛克。”小胖说。

Soso说队伍的夺冠经历让她想起了电影《亚历山大大帝》，影片中亚历山大大帝和他的部下不惜一切代价坚定地要“向东前进”：“‘前方的路，我不清楚。’她借用了影片中的对白。‘我只想向东前进。那些想回家的，让他们回吧。其余人要继续东进……我们没法向所有人袒露真心，但将真心献给我们的同胞已经足够。’……我记不得了，但大概是这样的吧。”

这，对于码头工的队员们来说，似乎才是美式橄榄球的真正魅力所在。飞哥还是会回当地政府的办公室工作，而Soso也会回到她的设计公司夜以继日的工作。小胖也会回到不用工作的生活中。但是现在，当他们再看一遍《再战星期日》、《光辉岁月》或是《追梦赤子心》的时候，这些已不再只是电影中的故事了。

回到重庆后，球队继续庆祝，但McLaurin没心情享受。他的肩部需要进行手术，但他现在的工作不提供医疗保险。他也在申请新的工作机会，在中国、美国以及法学院里寻找新的职位。他说他很享受在重庆的生活，但这座城市开始感觉有些小了。

其他队员也有各自的问题要面对。夺冠后两周，他们在一家茶楼聚会。Marco和其他人指责Soso在招募新队员上不够尽力。而Soso说，如果他们不满意的话，自己建一支新球队好了。小胖几乎拍门而去。“中国人不知道怎么团结，”他说。“这是骨子里的。”

组建一支中国美式橄榄球队可能是相对容易的部分。从一开始，McLaurin离开重庆就是确定的，问题只是何时离开。“除了他，没人能领导球队。”小胖说，他也把自己算进去了。这似乎是中国的一种规律：要做成一个项目很简单。难的是如何让它持久不衰。

冠军赛后，飞哥发了一条朋友圈。照片上McLaurin穿着码头工队的整套装备，神情严肃。飞哥在图片说明里写道：“照片中的这个人，Christopher J. McLaurin，于2012年9月加入我们，成为了我们的主教练，并让我们真正了解了橄榄球。打一开始，他就无数次地告诉我们：‘我要把你们打造成中国最强的橄榄球队！’每一次，我都说，‘没错！！！’但我心里还是有些怀疑。…… 然后，在2013年，他又说，‘我要组建一个中国美式橄榄球联盟，在全中国打比赛！’这一次我还是想，‘这太难了，这么多城市，又都是业余球队。还要制定规则，筹集旅行经费，好多好多问题！’但他做到了。每一件事，他都做到了。他组织起了联赛，并带领我们夺得了全国冠军！这个比我小六岁的男人，教给了我：如果你有一个梦想，你应当保护它，努力奋斗，并一直坚持到梦想实现的时刻。”峰峰是第一个评论的：“I love him（我爱他！）.”