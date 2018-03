Без шампанского, но с изобилием конфет бренда Roshen на столах встречал журналистов пресс-центр кандидата в президенты Петра Порошенко. Он избран со впечатляющим результатом уже в первом туре, однако в ночь оглашения итогов голосования праздника не чувствовалось—ни в его штабе, ни в украинском обществе.

Избавление от коррумпированного президента Януковича досталось Украине высокой ценой, а победа Порошенко выглядит невероятной с точки зрения исторической перспективы.

Олигархи наряду с президентом Януковичем были одной из причин Майдана. А смена политических—запросом Майдана. Сам Порошенко пытался дистанцироваться от негативного образа—он считает определение "олигарх" оскорбительным, а слоганом его кампании была фраза "Жить по-новому". Но, на самом деле, он находится в украинской политике 16 лет, меняя партии, работая на разных президентов, из года в год преумножая свой капитал и владея лояльным телеканалом, который он отказывается продать даже после победы на выборах президента.

Общеизвестно, что Порошенко был кумом президента Ющенко, который стал крестным отцом для детей шоколадного короля. Однако мало кто знает, но Порошенко не только был министров экономики у Виктора Януковича, но также поддерживал с ним неплохие отношения. Так, Янукович просил Порошенко подыскать ему хорошего учителя английского языка. На заре своего президентства в 2010 будущий авторитарный руководитель бредил мечтой изучить английский и даже освоил несколько фраз с характерными ошибками—приветствуя инвесторов словами "Welcome in Ukraine" вместо "Welcome to Ukraine". В свою очередь Янукович посоветовал Порошенко иностранного врача, который помог ему совладать с сахарным диабетом.