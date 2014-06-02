Помимо поддержки избирателей, вокруг Порошенко сложился консенсус олигархов, и это вызов для него—как заставить работать по честному людей, всю жизнь зарабатывавших на политике. Так, арестованный в Вене по запросу ФБР и ожидающий экстрадиции в Иллинойс Дмитрий Фирташ прямо выступил в поддержку Порошенко. Зять бывшего президента Леонида Кучмы Виктор Пинчук поддерживает его негласно, также как и владелец Ferrexpo Константин Жеваго. На последнем этапе, понимая необратимость победы Порошенко, общий язык с ним нашли Игорь Коломойский и Ринат Ахметов. Но теперь Порошенко должен решить, как обуздать Коломойского, который контролирует Днепропетровскую и Одесскую области, назначает прокуроров и обустраивает частную армию. И как уменьшить влияние Рината Ахметова, бизнес-империя которого при Януковиче разрослась до того, что стала контролировать 20-30 процентов ВВП.

Эта победа—вызов для Петра Порошенко. Он может посвятить свои пять лет на посту самообогащению, как делали его предшественники и в чем его подозревали в 2005 году. Однако тогда он рискует столкнуться с новым Майданом. Альтернатива этому—работа во благо общества. Кроме того, избрание президентом ставит перед Порошенко дилемму, как разделить власть и бизнес. Он уже объявил, что ищет инвестиционную компанию, которая будет советником в продаже его активов. Однако этот процесс может занять месяцы или даже годы, поскольку инвестиционный климат в Украине лежит на дне.

Кроме того, Порошенко отказался продать 5 канал, который много лет является его верным агитационным оружием в борьбе за политические победы. На вопрос автора этих строк о том, что 5 канал служит Порошенко, он ответил: "Это мой актив, и я что хочу с ним - то и делаю". Однако, кроме самого Порошенко, 5 канал является ресурсом для расплаты с лояльными к нему политиками - многие журналисты в Киеве помнят, как это медиа поддерживало близкого к Порошенко Владимира Литвина—бывшего спикера Украинского парламента, который был замешан в убийство журналиста Георгия Гонгадзе.

Еще один вызов перед Порошенко—это слабые полномочия президента согласно действующей Конституции. Доверия со стороны 55% украинцев показывает, что избиратель связывает с ним быстрые перемены к лучшему. Однако президент не может даже определять фамилию премьер-министра и большинство членов правительства, поскольку эти полномочия возложены на парламент. А в украинском законодательном органе у Порошенко нет своей политической фракции, что еще раз говорит о ситуативно свалившемся на него рейтинге.

В этих условиях у Порошенко есть два способа действий. Или переписать Конституцию под себя, увеличив полномочия президента и нарываясь на обвинения в узурпации власти. Потому что такие действия будут аналогичны поведению Януковича, который через полгода после избрания президентом полностью поменял конструкцию власти в стране, подчинив себе правительство руками Конституционного суда. Сам Порошенко в предвыборной программе пообещал, что не будет претендовать на полномочия, большие тех, на которые его изберут.

Второй способ для Порошенко имплементировать обещания—это получить в парламенте большинство. Сделать это возможно только путем проведения досрочных парламентских выборов. И только пока рейтинг Порошенко достиг пика—а он неизбежно начнется снижаться с нынешних 55% вниз. Таким образом, на проведение досрочных парламентских выборов у него есть несколько месяцев. В своей предвыборной программе Порошенко обещал "полную перезагрузку власти" и проведение парламентских выборов "до конца 2014 года по системе открытых списков". Последнее обещание - знаковое. До этого выборы никогда не проводились в Украине по отрытым спискам. В идеале, это означает, что будущий депутатский состав должен быть определен людьми, а не на закрытых партийных собраниях.

Наверняка Порошенко легко сможет собрать депутатскую группу из числа предателей, которые поддерживали президента Януковича, но после его побега быстро переметнулись на сторону новой власти. Однако, без проведения досрочных парламентских выборов, Порошенко будет заложником коррупционных интересов таких депутатов.

Нынешний парламент давно не представляет украинское общество. Он дискредитировал себя принятием диктаторских законов 16 января 2014 года, что спровоцировало первые смерти на Майдане. Поэтому его роспуск будет позитивно воспринят в Украине. Отказ от досрочных выборов может стать первой большой ошибкой Порошенко. Оба предыдущих президента, Виктор Ющенко и Виктор Янукович, вынуждены были работать с теми депутатами, которые им достались в наследство. Это связало их по рукам и ногам.

Однако тут всплывает другая проблема Порошенко—отсутствие команды. Во время президентских выборов он вынужден был себя окружить дискредитированными людьми, связанными с Януковичем, коррупционером-бывшим мэром Киева Черновецким и Владимиром Литвиным, который фигурирует в деле об убийстве журналиста Гонгадзе. В предвыборном интервью, когда Порошенко спросили о его команде, он ушел от ответа, перечислив свою жену, детей, работников своих предприятий и всех граждан Украины—но не назвал ни одной фамилии.

Кроме политических вопросов, вызовы ждут Порошенко во внешней и оборонной политике, что относится к его прямым обязанностям. Он был ярым сторонником подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, из-за чего даже схлестнулся в публичной ссоре со специальным представителем президента Путина Сергеем Глазьевым на конференции в Крыму в сентябре 2013 года.

Однако сегодня Порошенко надо искать компромисс с промышленниками восточной Украины, которые говорят о неготовности открыть рынки. The Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что Порошенко попросил руководство ЕС отложить подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В тот же день пресс-служба Порошенко заявила, что он настаивает на скорейшем подписании документа.

Также Порошенко должен будет дать четкий ответ в отношении интеграции Украины в НАТО. Судя по последним месяцам избирательной кампании, партия ее оппонента Юлии Тимошенко собирается сделать вступление в НАТО главным элементом своей политики. При этом идея вступления в НАТО является фактором раскола украинского общества, однако самые ярые сторонники живут в западной Украине, которая дала Порошенко 60-70% на выборах.

Кроме того, на Порошенко лежит поиск выхода из кризиса отношений с Россией. Он неоднократно заявлял, что не признает аннексию Крыма. По словам источников автора, нынешний спикер Госдумы РФ Сергей Нарышкин несколько раз связывался с исполняющим обязанности президента Александром Турчиновым, предлагая отвести сепаратистов с восточной Украины в обмен на признание Крымской аннексии, на что Турчинов посоветовал вести такие переговоры с полномочным избранным на выборах президентом. Теперь такой вызов стоит перед Порошенко. Помогут ли его опыт работы министром иностранных дел, покажет время. Кроме того, Порошенко достаточно близок с российской православной церковью, и когда в 2007 году ему запрещали въезд на территорию России, московский патриархат писал письма в его поддержку президенту Путину.

В то же время, Россия контролирует некоторые бизнес-активы Порошенко. Так, он владеет кондитерской фабрикой в Липецке, счета которой были арестованы в марте 2014 года. Кроме того, в Крыму Порошенко владеет Севастопольским морским заводом. Чтобы не быть заложником воли Кремля в части работы этих предприятий, Порошенко должен решить возникший конфликт интересов.

Став президентом в стране, которая превратилась в арену удовлетворения имперских амбиций Кремля, Порошенко оказался в трудном положении. Он должен бороться одновременно на нескольких фронтах: на внешнем против российского агрессора, на внутреннем во имя перемен, которых требуют украинцы после Майдана, и сражение с самим собой и собственными соблазнами.

Украина, разграбленная предыдущими правителями, как никогда нуждается в помощи Запада. Для отражения внешней агрессии ей нужны передовые вооружения и технологии, а для внутренних реформ—солидные финансовые вливания. Однако не менее важно помочь украинским властям побороть коррупционные привычки. Поэтому любая финансовая помощь США или Евросоюза должна поступать только после выполнением требований Запада по созданию механизмов контроля за чиновниками и построения инфраструктуры демократии. Это будет лучшая отплата украинцам, которые пожертвовали свои жизни на Майдане.