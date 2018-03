In this essay, Argentinian-born, New York-based essayist Reinaldo Laddaga explains the dilemma of the bilingual World Cup viewer, and why he sometimes shuns Univision for the brief, welcome silences of the English commentators on ESPN. (Goal Posts will publish an English translation of this post later this week.)

Para este entusiasta bilingüe de la Copa del Mundo, el comienzo de cada partido requiere una toma de decisión: mirar la transmisión en inglés de ESPN (y a veces ABC) o la de Univisión, en español. Pensé primero que lo que me llevaba a escoger una u otra tenía que ver con la preferencia momentánea por la agitación y el drama que asociaba con la transmisión en español o la serenidad y la mesura de la transmisión en inglés. Pero luego me dí cuenta de que no era tan simple, y que mi elección era gobernada por motivos más oscuros que tenían que ver con la radio y la memoria. Me dí cuenta de esto al percibir que la diferencia sonora entre las dos cadenas no se reducía a los lenguajes, sino que alcanzaba a las proporciones de silencio. El sonido ambiente, los gritos de los hinchas y las exclamaciones de los entrenadores, están mucho más presentes en Univisión que en ESPN. En Univisión, el relator propende a decirnos, en cada instante, lo que vemos: los nombres de los jugadores y el destino de los pases; el relator de la cadena americana pasa largos ratos sin decir nada. Los comentaristas de Univisión intervienen continuamente con su lenguaje particular, hiperparticular (porque las variedades del español futbolístico difieren mucho), para bromear o, más frecuentemente, analizar; los comentaristas de la transmisión inglesa son parsimoniosos. Hay un flujo constante de lenguaje y de ruido en la cadena hispana que falta en ESPN, donde la transmisión subraya apenas, muy discretamente, casi con reluctancia, un espectáculo que es esencialmente visual. Mi corolario: Univisión está mucho más cerca del universo de la radio, cuyas maneras en parte conserva.